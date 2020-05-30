Предсказавший победу Трампа в 2016-м политолог заявил, что он вновь победит

https://static.news.ru/photo/0f6e72ae-a25f-11ea-86ba-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп вновь будет переизбран на свой пост. В этом убеждён профессор политологии Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот. Он уже предсказывал победу Трампа на выборах в 2016 году.

Ключ к [победе] на выборах в ноябре — праймериз. Дональд Трамп очень легко победил на них в своей партии, — заявил профессор в эфире Fox News.

Специалист разработал модель прогнозирования. По ней вероятность победы действующего президента составляет 91%. По прогнозу, он получит 362 голоса выборщиков, его противник Джо Байден — только 176 голосов.

С 1992 года модель профессора лишь один раз дала неправильный прогноз, когда в 2000 году рассчитала, что победят демократы. Тогда президентом стал республиканец Джордж Буш-мл.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден.

NEWS.ru писал, что в США рассекретили разговоры экс-помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка. В разговоре Флинн просил российского посла предпринять соразмерные шаги на введение санкций против России администрацией Барака Обамы, который в 2016 году был президентом США.