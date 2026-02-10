Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:15

Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти

Политолог Дудаков: США могут инвестировать в нефтедобычу на шельфе Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США могут инвестировать в развитие нефтяных проектов на шельфе Венесуэлы на фоне снижения добычи сланцевой нефти в стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он также не исключил, что американский президент Дональд Трамп усилит давление на саму Венесуэлу и Иран.

Основные поставщики нефти на мировой рынок, Россия или Саудовская Аравия, проводят независимую политику. Поэтому США работать с ними сложно. Однако те страны, где американцы чувствуют некоторую слабину, такие как Венесуэла или Иран, будут подвержены усилению давления со стороны США. При этом существуют и альтернативные способы выхода из этой ситуации. В частности, на шельфе Венесуэлой и Гайаны есть много нефти. Я думаю, что именно туда могут прийти американские инвестиции. Вряд ли в саму Венесуэлу США захотят вкладывать деньги, так как добывать нефть там слишком дорого и тяжело, — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что добыча нефти на шельфе может столкнуться с техническими неполадками, что может привести к большим разливам нефти и негативным экологическим последствиям. В таком случае американским нефтяникам придется выплачивать огромные штрафы, добавил он.

Америка продолжает импортировать значительное количество сырой нефти. Здесь также возникают проблемы: основным источником импорта является Канада. Однако Канада сейчас пытается диверсифицировать свои поставки энергоресурсов и строит трубопроводы к своему западному побережью, чтобы поставлять больше нефти в Азию. Это связано с конфликтом, который у них разгорелся с Трампом. Таким образом, из-за торговых войн, которые развязал Трамп, США могут лишиться некоторых союзников, которые поставляют им нефть, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.

США
нефть
Дональд Трамп
Венесуэла
Софья Якимова
С. Якимова
