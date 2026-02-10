Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти

США могут инвестировать в развитие нефтяных проектов на шельфе Венесуэлы на фоне снижения добычи сланцевой нефти в стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он также не исключил, что американский президент Дональд Трамп усилит давление на саму Венесуэлу и Иран.

Основные поставщики нефти на мировой рынок, Россия или Саудовская Аравия, проводят независимую политику. Поэтому США работать с ними сложно. Однако те страны, где американцы чувствуют некоторую слабину, такие как Венесуэла или Иран, будут подвержены усилению давления со стороны США. При этом существуют и альтернативные способы выхода из этой ситуации. В частности, на шельфе Венесуэлой и Гайаны есть много нефти. Я думаю, что именно туда могут прийти американские инвестиции. Вряд ли в саму Венесуэлу США захотят вкладывать деньги, так как добывать нефть там слишком дорого и тяжело, — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что добыча нефти на шельфе может столкнуться с техническими неполадками, что может привести к большим разливам нефти и негативным экологическим последствиям. В таком случае американским нефтяникам придется выплачивать огромные штрафы, добавил он.

Америка продолжает импортировать значительное количество сырой нефти. Здесь также возникают проблемы: основным источником импорта является Канада. Однако Канада сейчас пытается диверсифицировать свои поставки энергоресурсов и строит трубопроводы к своему западному побережью, чтобы поставлять больше нефти в Азию. Это связано с конфликтом, который у них разгорелся с Трампом. Таким образом, из-за торговых войн, которые развязал Трамп, США могут лишиться некоторых союзников, которые поставляют им нефть, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.