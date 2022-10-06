Политолог оценил влияние планов Маска насчет украинского конфликта Политолог Мухин: планы Маска по Украине не повлияют на реальную политику

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Предложение мирного плана урегулирования конфликта на Украине от основателя компании SpaceX Илона Маска ни на что не повлияет, заявил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он уточнил, что предприниматель не получил никакой выгоды от своего предложения, а только критику с обеих сторон. Рефлексия Маска, по его словам, связана с тем, что ранее он принимал непосредственное участие в обеспечении ВСУ разведданными. Как считает эксперт, миллиардер понимает, что занимается чем-то не тем, поэтому решил с помощью такого высказывания компенсировать моральный ущерб от собственных переживаний, передает ИА SM.News.

Ему насовали полную панамку и с одной, и с другой стороны. И полагаю, что данный эпизод не будет играть какой-то роли в реальной политике <...>. То, что он предложил какой-то вообще план мирного урегулирования, я думаю, что это рефлексия на его непосредственное участие в обеспечении разведданными ВСУ. То есть человек понимает, что занимается чем-то не тем, вот и решил таким образом компенсировать психологически свой моральный ущерб в связи с этим, — полагает эксперт.

Илон Маск ранее заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. В своем аккаунте предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России. При этом бизнесмен отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский создал в соцсети опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.