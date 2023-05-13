Политолог объяснил, почему американцы не могут найти работу из-за мигрантов Политолог Лидовской: мигранты лишают граждан США рабочих мест из-за занижения оплаты труда

Фото: Yahir Ceballos/dpa/Global Look Press

Мигрантам в США проще найти работу, чем самим американцам, поскольку гражданину страны по закону штата полагается минимальный фиксированный оклад, а переселенцу можно платить в несколько раз меньше, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Таким образом работодателями занижается оплата труда, а обычных американских граждан без каких-либо выдающихся навыков лишают рабочих мест приезжие.

Если бы американец пришел на работу, которую чаще всего предлагают мигрантам, то получал бы фиксированный в его штате минимум согласно законам. Но работодатель наймет мигранта, заплатит ему в три раза меньше. А американец идет, условно, «нюхать бензин», так как ничего кроме забивания гвоздей в забор он делать не умеет, высшего образования у него нет, и он не может, как бонзы, торговать на бирже, — рассказал Лидовской.

По его словам, работодатель завозит мигрантов по серой схеме, поскольку видит в этом выгоду для себя. Но все это отнюдь не улучшает не только обстановку на рынке труда, но и морально-этическую ситуацию, отметил политолог.

Также Лидовской отметил, что если Демократическая партия США всегда положительно высказывается о мигрантах, то республиканцы всегда обвиняют переселенцев в отъеме у американцев рабочих мест и росте преступности.