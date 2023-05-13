Политолог объяснил отличия в отношении американцев к мигрантам из Мексики Политолог Лидовской заявил о борьбе демократов США за голоса мигрантов перед выборами

Фото: Cristian Leyva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед выборами в США демократы борются за голоса мигрантов, а республиканцы обвиняют оппонентов в том, что они превращают страну в бедлам, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Политолог объяснил, что такая разница в отношении к приезжим из Мексики связана с борьбой партий за голоса избирателей.

Если спросите демократа, то он скажет, что мигранты — прекрасные люди, что они проголосуют за Демократическую партию, что они развивают США как плавильный котел, как завещали отцы-основатели. Если вы спросите республиканцев, то они скажут, что мигранты опасны для США, они отравляют ту Америку, которую [Дональд] Трамп призывает сделать снова великой, они отбирают рабочие места, искусственно занижают зарплаты, совершают очень много преступлений, — отметил Лидовский.

Ранее политолог объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, и поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.