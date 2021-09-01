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Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе Уинстон-Салема

03:59, 02 сентября 2021
Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе Уинстон-Салема
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В США полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе американского города Уинстон-Салем, штат Северная Каролина. Об этом сообщил шериф округа Форсайт в социальной сети Facebook.

Подозреваемый в стрельбе в школе Маунт-Табор задержан, он не оказывал сопротивления, — говорится в заявлении.

При этом личность подозреваемого не раскрывается. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что один ученик умер от полученных ранений в результате стрельбы в школе Уинстон-Салема. Все остальные школьники находятся в безопасности.

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