Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе Уинстон-Салема

В США полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе американского города Уинстон-Салем, штат Северная Каролина. Об этом сообщил шериф округа Форсайт в социальной сети Facebook.
Подозреваемый в стрельбе в школе Маунт-Табор задержан, он не оказывал сопротивления, —
говоритсяв заявлении.
При этом личность подозреваемого не раскрывается. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что один ученик умер от полученных ранений в результате стрельбы в школе Уинстон-Салема. Все остальные школьники находятся в безопасности.