Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе Уинстон-Салема

Один ученик умер от ранений, полученных в результате стрельбы в школе в американском городе Уинстон-Салем, штат Северная Каролина. Об этом сообщает местное полицейское управление в своём Twitter.

Начальник полиции Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор, — говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в школе Уинстон-Салема произошла стрельба. В результате один ученик...