https://static.news.ru/photo/133fafce-9379-11e9-826b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Полиция штата Флорида разместила в социальных сетях объявление, чтобы найти владельца потерянного уха. Резиновый протез обнаружил местный житель на пляже после конкурса «Самый сильный человек в мире».

В объявлении силовики попросили всех, кому знакомо ухо, связаться с компетентными органами. Позднее владелец был найден, однако подробности о нём не сообщаются.

Ранее News.ru писал, что видеоблогеру tk_tikey выписали штраф в размере 500 рублей за то, что в полуобнажённом виде проехался на крыше автомобиля. Видео этой поездки он опубликовал в Instagram.