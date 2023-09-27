Поклонники Брюса Спрингстина не увидят кумира на сцене в 2023 году Певец Брюс Спрингстин отменил все концерты в 2023 году из-за язвы желудка

Фото: Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брюс Спрингстин

Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин отменил все предстоящие в 2023 году концерты по причине язвы желудка. В соцсети X (Twitter) 74-летний артист сообщил о планах продолжить лечение, поэтому «из соображений предосторожности» все оставшиеся концерты в рамках турне Спрингстина и группы E Street Band переносятся на 2024 год.

Новые даты концертов пока не назначены, информация о выступлениях будет опубликована позднее.

Ранее стало известно, что организаторы концерта американского рэп-исполнителя Snoop Dogg в Ереване переносят его выступление на неопределенный срок. Такое решение было принято спустя сутки с момента обострения конфликта в Карабахе и последовавших за этим стычек в армянской столице.

В июне музыкант Элтон Джон выступил в последний раз на своей родине. Для своего прощального концерта он выбрал знаменитый фестиваль Гластонбери. Джону была отведена самая почетная из всех сцен фестиваля — Pyramid Stage, где он стал последним выступающим на Гластонбери в этом году.

Концерт завершился песней Rocket Man и фейерверком, после чего фестиваль Гластонбери, порой называемый «британским Вудстоком» и проводимый с 1970 года в графстве Сомерсет, был официально закрыт.