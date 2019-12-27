https://static.news.ru/photo/1efa3b0a-28f1-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Школьникам округа Фэрфакс, штат Вирджиния в США, в возрасте с 12 до 18 лет, разрешили брать отгул раз в году для того, чтобы проявить «гражданскую активность». Притом учителя никак не смогут запретить день участия в акциях. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Я думаю, что мы готовим почву для остальной части нации этим. Наступает новый день в студенческой активности, и школьные системы повсюду должны будут реагировать на это, — привели слова члена школьного совета Фэрфакс Райана МакЭлвина в издании.

Решение об одном свободном дне для проявления «гражданской активности» было принято из-за того, что многие ученики прогуливали уроки ради общественных мероприятий. Увидев, что подростки сильно заинтересованы в различных событиях, было решено создать официальный день для участия в акциях протеста. Причём точное определение таких событий специально не дано, чтобы педагоги не могли помешать участию в мероприятиях, отмечает издание.

Для того, чтобы взять отгул, ученику достаточно, за несколько дней до мероприятия, написать заявление и взять разрешение у родителей, учителя не могут оспорить это заявление.

«Школа Фэрфакс» — одна из самых больших школ в США и самая большая в штате Вирджиния, в ней учится около 188 тысяч учеников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участник движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг Аршак Макичян арестован в Москве на шесть суток. По словам Макичяна, он неоднократно пытался согласовать акцию, но ему и его единомышленникам каждый раз отказывали.