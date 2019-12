Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Руководство Минфина США рассекретит материалы, ставшие основанием для иска против бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в документе суда округа Колумбия, который рассматривает иск миллиардера с требованием снять санкции.

Стоит отметить, что основанием для обвинений в адрес Дерипаски его адвокат Алексей Мельников назвал только статьи о бизнесмене в изданиях The Times, The Telegraph и The Nation. В то время...