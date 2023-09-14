«АвтоВАЗ», «Москвич» и другие компании из РФ попали под санкции США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США расширили санкции против России, сообщает американское Министерство финансов. Как отмечается, под ограничения подпали десятки компаний как в России, так и за рубежом, и свыше 20 физических лиц.

Всего, как отмечается, что в расширенный список управления контроля за иностранными активами Минфина США попали 150 юридических и физических лиц. В нем «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», Росавтодор, НПО «Сатурн» и другие компании.

Персональные ограничения введены в отношении президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева, главы УГМК Искандара Махмудова, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и других.

Также в список внесены финские компании, которые, по мнению США, экспортировали электронику российским компаниям. Кроме этого, санкции введены в отношении компаний из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР, а также двух граждан Эстонии, одного жителя Турции и одного лица с двойным гражданством РФ и Грузии.

Также из санкционного списка удалены имена бывшего вице-президента Сбербанка Натали Алымовой и бывшего члена наблюдательного совета ФК «Открытие», новозеландца Пола Голдфинча.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за «12 сребреников». При этом он добавил, что с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде.

В то же время, комментируя снятие Европейским союзом ограничений с трех российских предпринимателей, он отметил, что Россия не понимает логику этого процесса. По словам представителя Кремля, вряд ли свои действия может объяснить даже сам ЕС.