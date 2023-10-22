Передача Киеву ракет ATACMS: какую угрозу для Украины несет оружие из США RS: использование ATACMS Киевом может привести к гибели мирного населения

Фото: U.S. Army/John Hamilton

Администрация президента США Джо Байдена долгое время обещала Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и в итоге передала их, но в варианте, максимально опасном для мирного населения, заявил американский военный эксперт Титус Пичи. В чем заключается главная проблема этого оружия?

Какие ракеты получил Киев

Украинские власти длительное время запрашивали у США передачу дальнобойного ракетного вооружения, необходимого, чтобы поражать цели далеко за линией фронта. Целью Киева было получение тактических баллистических ракет ATACMS различных вариантов, однако до недавнего времени Вашингтон блокировал их передачу — в администрации Байдена опасались, что ВСУ могут использовать боеприпасы для поражения целей на территории России, что может привести к резкой эскалации в вооруженном конфликте на Украине.

17 октября стало известно о первом применении ракет ATACMS по российским целям — под ударом оказался аэродром в Бердянске в Запорожской области, сообщил сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Информацию о передаче ракет подтвердила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, которая сообщила, что ВСУ получили ракеты дальностью 165 км и с кассетной боевой частью. По данным Associated Press, украинской стороне было передано «менее десятка» таких ракет. Тем не менее Владимир Зеленский объявил, что сегодня Украина «особенно благодарна» Соединенным Штатам.

Какую угрозу для Украины несут кассетные боеприпасы

Член руководства американской Ассоциации за запрещение кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для Responsible Statecraft раскритиковал решение администрации Байдена и заявил, что оно представляет собой «игру с жизнями мирных людей» на долгие годы вперед. Опыт показывает, напоминает эксперт, что зачастую кассетные элементы не взрываются при падении на землю и после этого способны оставаться угрозой для мирного населения.

Фото: U.S. Army/Sgt. 1st Class Andrew Dickson

«Решение администрации Байдена отправить ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами проигнорировало многие десятилетия человеческих страданий, вызванных применением этих вооружений неизбирательного действия. Оно также игнорирует международное мнение о том, что применение кассетных вооружений является безответственным шагом. Это неприемлемо. Нам нужны новые решения», — пишет Титус Пичи.

Кассетный боеприпас представляет собой множество небольших бомб, которые рассеиваются на финальной стадии полета боеголовки, поражая большую площадь. Они не опасны для бронированных целей, однако способны поражать живую силу и легкую технику, добавил эксперт.

К чему приводит применение ATACMS

Эксперт напоминает, что мир уже неоднократно видел последствия неизбирательного применения кассетных боеприпасов: в частности, сам он столкнулся с результатом их действия в Лаосе, который американская авиация бомбила во время вьетнамской войны. Даже спустя много десятков лет после бомбардировок неразорвавшиеся кассетные снаряды размером от теннисного мяча до банки кока-колы продолжают уносить жизни людей.

Пичи отмечает, что теперь такие боеприпасы попадают на украинскую землю и до 30% территории страны уже представляют собой опасную зону, «зараженную» различного рода минами, которые в изобилии размещают ВСУ, и неразорвавшимися боеприпасами. На данный момент невозможно даже достоверно оценить, как много жизней будет потеряно в результате срабатывания этого оружия в течение долгих лет, отметил аналитик.

Как отреагировали в России

Президент Владимир Путин назвал решение США о передаче Киеву такой номенклатуры вооружений «очередной ошибкой Соединенных Штатов» — такие ракеты не в состоянии изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, а последствия их применения будут ощущаться долгое время.

Аналогичным образом отреагировал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав поставки ATACMS «грубейшей ошибкой» администрации Байдена.

«Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — подчеркнул он.

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