Правда ли, что ВСУ тайно получили ракеты ATACMS и ударили ими по России Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили ракеты ATACMS

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что ВСУ впервые применили американские крылатые дальнобойные ракеты ATACMS. Что об этом известно?

Когда и где ВСУ могли применить ATACMS

Зеленский поблагодарил американских партнеров за военную помощь и рассказал, что ракеты были выпущены в сторону России 17 октября.

«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно — ATACMS себя показали», — отметил Зеленский. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанести удар по Запорожской области. Кассетные боеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, по его информации, были обнаружены в Бердянске.

«Боевики ВСУ сегодня ночью для удара по Бердянску использовали не только ATACMS, но и более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb или же просто GLSDB», — сказал он.

Член Совета Федерации по Запорожской области Дмитрий Рогозин также сообщил о найденных в регионе элементах ATACMS. В личном Telegram-канале он опубликовал фотографии, предположительно, обломков ракеты ATACMS.

«Да, это боевой поражающий элемент М74 ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275 боевыми элементами M74. Сегодня ночью ВСУ ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США», — отметил Рогозин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о тайных поставках ATACMS на Украину

Владимир Рогов напомнил, что, по официальной версии, Киев только ведет переговоры со Штатами о предоставлении им ракет ATACMS.

«По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах — очередная показуха и шоу, точнее — операция информационного прикрытия и легализации поставок», — заметил Рогов.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что этот вид боеприпасов хранится на Украине уже длительное время, однако Киев только на днях получил разрешение для их использования.

«Ракеты были завезены еще в прошлом году на Украину. Отмашку дали на днях», — написал он в своем Telegram-канале.

Газета The Wall Street Journal сообщает, что ракеты ATACMS попали в пользование ВСУ за сутки до их применения. Американские чиновники рассказали изданию, что небольшое число боеприпасов с радиусом действия около 160 км несколько дней назад было тайно отправлено на Украину.

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center/Public domain/via Wikimedia Commons

Как в России отреагировали на возможные поставки Украине ATACMS

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что России стоит считать, что в руках Вооруженных сил Украины есть все американское вооружение, которое просил Киев, включая ракеты ATACMS и истребители F-16.

«Нужно готовиться и к отражению ATACMS, и к воздушным схваткам с американскими F-16. В случае с ATACMS, дальность которых достигает 300 км, нам и зону безопасности следует на такое же расстояние отодвинуть от российских границ. К слову, в нее точно тогда войдет и Киев — до него по дороге чуть больше 200 км», — заявил парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина будет использовать ракеты в террористических целях против гражданской инфраструктуры российских городов.

«В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать <...>, этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма», — уточнила она.

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