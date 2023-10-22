Названа неочевидная цель помощи Байдена Украине 19FortyFive: Байден хочет лишить Россию военных ресурсов через помощь Украине

Фото: МО Украины

Президент США Джо Байден помогает Украине, чтобы истощить военные ресурсы России, сообщил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс. Он считает, что Вашингтон заинтересован в продолжительном конфликте, а также обвинил американские власти в обострении ситуации на Украине.

Некоторые граждане [США] начинают задаваться вопросом, какова именно конечная цель США. Моя лучшая догадка: обескровить Россию, — написал Касс в своей статье.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, констатировал экс-представитель оборонного ведомства.

До этого Макгрегор сообщил, что России за время спецоперации удалось значительно усилить свои вооруженные силы, в этом ей «помогли» США. Успехи Москвы в вопросах обороны генерал связал с тем фактом, что руководство США проводило «недальновидную политику» по отношению к России. Теперь в ее распоряжении есть армия, какой не было в Европе уже более 30 лет, подчеркнул он.