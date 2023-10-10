Американский военный рассказал, как США помогли России усилить армию Офицер Макгрегор: РФ нарастила Вооруженные силы из-за политических ошибок США

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

России за время спецоперации удалось значительно усилить свои вооруженные силы, в этом ей «помогли» США, заявил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, подобной армии не было в Европе уже более 30-ти лет.

[Россияне] очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов, — сказал Макгрегор.

Он отметил, что Москве удалось достичь такого результата, поскольку руководство США проводило «недальновидную политику» по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, однако получил прямо противоположный результат, подчеркнул полковник.

Ранее Макгрегор заявлял, что Россия возьмет под контроль Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать. По его словам, часть регионов, входивших в Новороссию со времен Екатерины II, уже занята Вооруженными силами РФ.

Также Макгрегор призвал США признать поражение на Украине из-за риска прямого военного противостояния с Россией или еще сильнее углубиться в конфликт, отправив в помощь ВСУ свои войска. Ко второму варианту развития событий Вашингтон не готов, поэтому необходимо прекратить конфликт, отметил военный.