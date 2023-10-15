Американский полковник раскрыл предназначение Украины для властей США Полковник Макгрегор: Украина нужна США как инструмент нападения на Россию

Фото: МО Украины

Украина была нужна американским властям как инструмент нападения на Россию, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в Twitter (X). По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа.

Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство, — написал полковник.

Ранее он заявлял, что на переговорах с российской стороной президент Украины Владимир Зеленский может отдать Одессу и Харьков. Макгрегор напомнил, что Москва не меняла свои условия для завершения конфликта.

По его мнению, Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Он объяснил, что если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, а это станет катастрофой для Зеленского. Кроме того, такие действия станут недвусмысленным сигналом России.

До этого Макгрегор сообщил, что России за время спецоперации удалось значительно усилить свои вооруженные силы, в этом ей «помогли» США. Успехи Москвы в вопросах обороны генерал связал с тем фактом, что руководство США проводило «недальновидную политику» по отношению к России. Теперь в ее распоряжении есть армия, какой не было в Европе уже более 30 лет.