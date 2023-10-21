«Махровый русофобский выпад»: Антонов ответил на новые обвинения США Антонов назвал доклад США о якобы влиянии РФ на выборы компиляцией домыслов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией домыслов и сплетен доклад разведки США о якобы попытках российской стороны подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств. Он подчеркнул, что российские дипломаты с подобным документом не знакомы, но их не удивляют «подобные инсинуации».

С таким документом мы не знакомы. Однако, как говорят на Западе, с большой долей уверенности можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов. Нас не удивляют подобные инсинуации. Их причины кроются в неуверенности администрации в правильности и эффективности методов решения проблем как у себя «дома», так и на международной арене, — сказал Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

По его мнению, Штаты не могут смириться с тем, что они не достигают заявленных целей и теряют ранее занимаемые в мире позиции. Вашингтон начинает поиски «виновных» на стороне и эта роль в последние годы традиционно отводится России, подчеркнул Антонов. Таким образом США «демонстрируют незаинтересованность в прагматичном сотрудничестве для решения общих вызовов, стоящих перед человечеством», и ведут российско-американские отношения в «глухой тупик», заявил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент США разослал своим диппредставительствам более чем в 100 странах мира отчет, составленный разведывательным сообществом и содержащий сведения о якобы попытках России подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств. По имеющимся данным, Госдеп призывает для борьбы с Москвой распространять полученные сведения, вводить санкции в отношении ответственных за вмешательство в выборы лиц и выдворять сотрудников разведки. Предполагается, что американские дипломаты должны передать документ местным властям.