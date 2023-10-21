Госдеп заявил о якобы попытках влияния России на выборы в мире Reuters: Госдеп разослал документ о якобы попытках РФ повлиять на выборы в мире

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США разослал своим диппредставительствам более чем в 100 странах мира отчет, составленный разведывательным сообществом и содержащий сведения о якобы попытках России подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств. Как сообщает агентство Reuters, Госдеп призывает для борьбы с Москвой распространять полученные сведения, вводить санкции в отношении ответственных за вмешательство в выборы лиц и выдворять сотрудников разведки. Предполагается, что американские дипломаты должны передать полученный документ местным властям.

По данным агентства, в отчете говорится об 11 зафиксированных случаях, когда РФ якобы пыталась «подорвать общественное доверие» к выборам в девяти странах, в том числе в США. При этом использовались «открытые и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенные лица». Также американская разведка выявила 17 случаев «менее ярко выраженных» якобы попыток России использовать соцсети для влияния на процессы.

При этом, согласно информации Reuters, в документе не поясняется, о выборах в каких именно странах шла речь. По словам одного из анонимных источников агентства в Госдепартаменте, приписываемые Москве попытки якобы активизировались после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Польше создадут специальную комиссию для изучения российского влияния за последние 15 лет. Группа займется расследованием деятельности официальных лиц, которые работали в ущерб интересам страны, находясь под российским влиянием. Эксперты проанализируют такие действия, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, заявления от имени органов госвласти и распоряжение госсредствами.