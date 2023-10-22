В ДНР вскрыли факты продаж Киевом западного оружия в даркнете Гагин: расследование подтвердило продажи Киевом оружия стран Запада

Фото: МО Украины

Спецгруппа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства ДНР, провела расследование, в ходе которого был подтвержден факт продажи Украиной западного оружия, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Это вооружение, по его словам, продавалось на черных рынках, а покупателями выступали все те, кто «просто заплатит деньги».

Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже были на фронте, — сказал Гагин.

Он отметил, что на черных площадках был представлен широкий спектр вооружения — от стрелкового оружия до ракет. Спецгруппа в ДНР находила людей с Ближнего Востока, уже купивших такой товар. Они в подробностях рассказали, что и у кого они приобрели, пояснил Гагин.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин ранее заявила, что Вашингтону следует обратить внимание на Украину после появления у атаковавших Израиль бойцов ХАМАС американского вооружения. По ее мнению, Киев может иметь отношение к поставкам оружия на Ближний Восток.

Военный эксперт Андрей Клинцевич до этого заявил, что Украина могла передать ХАМАС компактные образцы вооружения, которые легко провезти контрабандой, а заодно имеют высокую стоимость на рынке. По словам аналитика, это могут быть зенитные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы.