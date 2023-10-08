Названо оружие, которое Киев мог передать ХАМАС Военэксперт Клинцевич: Украина могла передать ХАМАС гранатометы и ЗРК

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Украина могла передать ХАМАС компактные вооружения, которые легко провезти контрабандой и которые имеют высокую стоимость на рынке, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, это могут быть зенитные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы.

Скорее всего, речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать и легко провезти контрабандой. <...> Гранатометы самых разных модификаций, начиная от Javelin и заканчивая просто компактными. А дальше уже стрелковое вооружение, боеприпасы, гранаты, — сказал Клинцевич.

Он отметил, что тактика, которую применяет ХАМАС с точки зрения беспилотников говорит о том, что часть этих боевиков принимала непосредственное участие в конфликте на Украине в числе интернациональных бригад, куда принимали самых разных людей. Клинцевич добавил, что Киев мог продать ХАМАС не только западное, но и советское вооружение.

7 октября ХАМАС осуществил беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.