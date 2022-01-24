Пентагон заявил о приведении войск в состояние повышенной готовности

Пентагон заявил о приведении США войск на своей территории и за рубежом в состояние повышенной готовности. Это делается на фоне напряжённости вокруг Украины, сообщает ведомство.

В частности, ведомство привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу и усиления НАТО. Однако, решение о переброске войск в Европу пока не принималось, уточнил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Министр (обороны Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи, — заявил Кирби журналистом в ходе пресс-конференции.

Также представитель Пентагона отметил, что решение о повышении боеготовности принято и относительно частей, которые расположены за пределами США.

НАТО на данный момент изучает возможность развёртывания боевых групп организации не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что никакие решения по данному вопросу пока не приняты.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России, поскольку война «идёт давно». По словам Данилова, война с Роcсией, по сути, началась после захвата Крыма в 2014 году и продолжаeтся уже восьмой год, и если для политиков в Вашингтоне и других странах это новоcть, то для Украины это cтарые реалии.