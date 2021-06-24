Пентагон отказался комментировать инцидент с британским эсминцем

Представители Пентагона не стали комментировать инцидент с британским эсминцем Defender, который вторгся в акваторию Чёрного моря. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты обратились за комментарием к американскому Минобороны. Ответ пресс-службы был следующим.

Направляем вас к Соединённому Королевству с вопросами о его военных операциях, — сказали в Пентагоне.

Сотрудники Совета национальной безопасности и Госдепартамента пока не отреагировали на аналогичный запрос.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее обозреватель The Spectator Тим Огден написал, что инцидент с вторжением британского эсминца Defender в Чёрное море стал самой крупной эскалацией между Россией и Великобританией со времён дела Скрипалей.

По его мнению, присутствие британских военных судов может быть лишь элементом более широкой стратегии НАТО. Вероятно, Альянс пытается дать РФ понять, что вызовы в будущем продолжатся.