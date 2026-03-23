Овечкин высказался о достижении 1000 голов в НХЛ Овечкин назвал приятным достижение отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему приятно достичь отметки в 1000 голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Своими впечатлениями форвард поделился в разговоре с журналистами, видео которого опубликовала пресс-служба его хоккейного клуба.

Овечкин отметил, что его команда провела солидный матч против одного из сильнейших коллективов лиги, и подчеркнул, что сейчас каждое очко имеет важное значение. Он также добавил, что достигать значимого рубежа всегда приятно, но в данном случае юбилейный гол оказался к тому же важным для команды.

Российский капитан сравнил оставшиеся матчи регулярного чемпионата с седьмыми играми плей-офф, заявив, что расслабляться некогда. На данный момент рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства.