Пентагон опроверг передачу Украине данных о местонахождении военных РФ

Фото Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон заявил, что США не передают Украине разведданные, указывающие местонахождение российских солдат на поле боя. Представитель американского военного ведомства Джон Кирби уточнил, что Киеву со стороны Соединённых Штатов действительно предоставляются разведданные, но при этом Минобороны не участвует в принятии решений, по каким целям наносить удары. Заявление было сделано в ходе брифинга, пишет ТАСС.

США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших [российских] военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооружённых сил, — заявил Кирби.

О том, что такая практика в США существует, первой сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. Вашингтон якобы предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российским военным известно о фактах передачи Украине разведданных со стороны США, Великобритании и НАТО. По его словам, такие действия не помешают РФ достичь целей спецоперации.