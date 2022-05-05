Песков: США, Британия и НАТО постоянно передают ВСУ разведданные Песков заявил, что США, Британия и НАТО передают ВСУ разведданные на постоянной основе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российским военным известно о фактах передачи Украине разведданных со стороны США, Великобритании и НАТО. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие действия не помешают РФ достичь целей спецоперации.

Нашим военным хорошо известно, [что] США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные [и] другие параметры украинским ВС, — заявил представитель Кремля.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации РФ. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров. Число жертв издание не указало.

Представители Совета национальной безопасности США заявили, что Вашингтон предоставляет разведданные украинцам только для того, чтобы помочь ВСУ защитить родину. По их словам, о целенаправленном уничтожении российских генералов в данном случае речь не идёт.