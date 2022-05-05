NYT: США предоставили Киеву разведданные, приведшие к гибели военных России

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома заявила, что Вашингтон якобы предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров.

США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения <...>, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры, — подчеркнули в издании.

Число жертв издание не указало. При этом отметило, что в США выступают против ознакомления Украины с данными о «наиболее высокопоставленных» российских военных. Также в публикации говорится, что не все удары украинских сил осуществляются при поддержке США.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что было уничтожено 20 районов сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также три склада боеприпасов.