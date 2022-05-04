Минобороны России: ВКС уничтожили американскую РЛС на Украине

Игорь Конашенков / Фото Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил в ходе вечернего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что было уничтожено 20 районов сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также три склада боеприпасов.

В течение дня уничтожены: четыре артбатареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населённого пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, — сказал он.

Также за сутки российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в населённых пунктах Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный. Также сбиты два снаряда РСЗО «Смерч».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам Вооружённых сил Украины из акватории Чёрного моря. Ракеты были выпущены с подводной лодки.