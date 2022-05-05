SCMP: в США ответили на обвинения в предоставлении разведданных Киеву

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Представители Совета национальной безопасности (СНБ) США назвали «безответственными» попытки обвинить американских властей в том, что они якобы помогают Киеву в ликвидации российских главнокомандующих, пишет South China Morning Post со ссылкой на пресс-секретаря СНБ Эдриэнн Уотсон. С её слов, Вашингтон предоставляет разведданные украинцам только для того чтобы помочь ВСУ «защитить» свою родину.

Соединённые Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы не предоставляем разведданные с целью убийства российских генералов, — заявила она.

Ранее New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома заявила, что Вашингтон якобы предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров. Число жертв издание не указало. При этом отметило, что в США выступают против ознакомления Украины с данными о «наиболее высокопоставленных» российских военных. Также в публикации говорится, что не все удары украинских сил осуществляются при поддержке США.

До этого стало известно, что Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что было уничтожено 20 районов сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также три склада боеприпасов.