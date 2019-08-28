Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что Пентагон беспокоят пуски ракет меньшей дальности в Северной Корее.
Однако он пообещал не реагировать на происходящее остро, передаёт
Мы хотим применять взвешенный подход и убедиться, что не закрываем двери для дипломатии, — подчеркнул чиновник.
Северная Корея утром в субботу, 24 августа, предположительно, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Позднее официальные лица КНДР отчитались об успешном испытании нового сверхкрупного ракетного вооружения, передавал News.ru.
Это первые пуски ракет после завершения американо-южнокорейских военных учений, проходивших с 5 по 20 августа и вызвавших негативную реакцию официального Пхеньяна. Дональд Трамп между тем сообщал об обещании Ким Чен Ына не проводить ракетных испытаний после завершения учений.