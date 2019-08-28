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Министр обороны США Марк Эспер на следующей неделе посетит Европу, чтобы обсудить противодействие «агрессии России». Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Пентагоне.

Поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России, — цитирует...