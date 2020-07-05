Памятник Колумбу в США скинули в залив под праздничный салют

https://static.news.ru/photo/524d6cde-be6f-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seth Herald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Протестующие американцы в городе Балтимор (штат Мэриленд) скинули с постамента памятник Христофору Колумбу. Затем его выбросили в залив, когда в городе взрывались фейерверки в честь Дня независимости США.

Памятники первооткрывателю Америки подвергаются атакам в США, поскольку левые активисты считают Колумба виноватым в геноциде коренного населения страны. В Балтиморе на своих местах остались ещё два памятника Колумбу, сообщает Baltimore Sun.

Protesters pulled down the Christopher Columbus statue near Little Italy and pushed it into Baltimoreâs Inner Harbor tonight. (Video by Spencer Compton) https://t.co/33FGzrU2My — The Baltimore Sun (@baltimoresun) July 5, 2020

Массовый снос памятников начался в США на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сносятся в основном памятники южанам времён Гражданской войны.

Protesters yanked down the Christopher Columbus statue near Little Italy and tossed it into Baltimoreâs Inner Harbor as fireworks went off around the city on the evening of the Fourth of July. https://t.co/TrCP68kdDs — The Baltimore Sun (@baltimoresun) July 5, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе (штат Миссури) на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона. Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин.