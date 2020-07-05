Памятник Колумбу в США скинули в залив под праздничный салют

Протестующие американцы в городе Балтимор (штат Мэриленд) скинули с постамента памятник Христофору Колумбу. Затем его выбросили в залив, когда в городе взрывались фейерверки в честь Дня независимости США.
Памятники первооткрывателю Америки подвергаются атакам в США, поскольку левые активисты считают Колумба виноватым в геноциде коренного населения страны. В Балтиморе на своих местах остались ещё два памятника Колумбу, сообщает Baltimore Sun.
Protesters pulled down the Christopher Columbus statue near Little Italy and pushed it into Baltimoreâs Inner Harbor tonight. (Video by Spencer Compton) https://t.co/33FGzrU2My
Массовый снос памятников начался в США на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сносятся в основном памятники южанам времён Гражданской войны.
Protesters yanked down the Christopher Columbus statue near Little Italy and tossed it into Baltimoreâs Inner Harbor as fireworks went off around the city on the evening of the Fourth of July. https://t.co/TrCP68kdDs
Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе (штат Миссури) на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона. Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин.