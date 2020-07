Памятник Колумбу в США скинули в залив под праздничный салют

Памятники первооткрывателю Америки подвергаются атакам в США, поскольку левые активисты считают Колумба виноватым в геноциде коренного населения страны. В Балтиморе на своих местах остались ещё два памятника Колумбу, сообщает Baltimore Sun.

Protesters pulled down the Christopher Columbus statue near Little Italy and pushed it into Baltimore’s Inner Harbor tonight. (Video by Spencer Compton) https://t.co/33FGzrU2My

Массовый снос памятников начался в США на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сносятся в основном памятники южанам времён Гражданской войны.