Палата представителей Конгресса США проголосовала за создание нового штата

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала законопроект о наделении Вашингтона статусом штата.
Документ поддержали 232 конгрессмена, против выступили 180 человек. Инициатива будет рассматриваться в сенате, но ожидается, что республиканцы поддержат документ. В этом случае столичный округ Колумбия станет 51-й штатом.
Авторами инициативы стали конгрессмены из Демократической партии. Они считают, что жители американской столицы должны получить право избирать представителей в федеральный конгресс. Сейчас по закону они не могут этого делать, поскольку Вашингтон не относится ни к какому штату. С административной точки зрения столица является федеральным округом Колумбия,
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на 100% принадлежит демократам. По его мнению, за превращение столицы в штат могут проголосовать только «очень глупые республиканцы».
NEWS.ru писал, что автор законов о санкциях против России демократ Элиотт Энгел проиграл праймериз в конгресс.
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