Палата представителей Конгресса США проголосовала за создание нового штата

https://static.news.ru/photo/6e44b1ba-b7e2-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Вашингтон Фото: pixabay.com

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала законопроект о наделении Вашингтона статусом штата.

Документ поддержали 232 конгрессмена, против выступили 180 человек. Инициатива будет рассматриваться в сенате, но ожидается, что республиканцы поддержат документ. В этом случае столичный округ Колумбия станет 51-й штатом.

Авторами инициативы стали конгрессмены из Демократической партии. Они считают, что жители американской столицы должны получить право избирать представителей в федеральный конгресс. Сейчас по закону они не могут этого делать, поскольку Вашингтон не относится ни к какому штату. С административной точки зрения столица является федеральным округом Колумбия, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на 100% принадлежит демократам. По его мнению, за превращение столицы в штат могут проголосовать только «очень глупые республиканцы».

NEWS.ru писал, что автор законов о санкциях против России демократ Элиотт Энгел проиграл праймериз в конгресс.