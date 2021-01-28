Падение ВВП США в 2020 году стало худшим показателем со времён WWII

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Валовой внутренний продукт (ВВП) США в 2020 году упал на 3,5%. Об этом сказано в заявлении бюро экономического анализа американского Министерства торговли.

Такое снижение стало худшим показателем со времён Второй мировой войны — в 1946 году показатель упал на 11,6%. Кроме того, падение ВВП оказалось первым с 2009 года, когда показатель опустился на 2,5%.

В четвёртом квартале 2020 года ВВП, по предварительной оценке, вырос на 4% в пересчёте на год — если бы в течение всего времени показатель рос аналогичными темпами. При этом в первом квартале экономика страны в пересчёте на год снизилась на 5%, во втором упала на рекордные 31,4%, а в третьем выросла на не менее рекордные 33,4%.



Реальные темпы роста потребительских расходов в Соединённых Штатах в четвёртом квартале, по предварительной оценке, в пересчёте на год составили 2,5% после роста в третьем квартале на 41%.



В то же время в годовом выражении — по отношению к такому же периоду 2019 года — экономика США в четвёртом квартале 2020-го снизилась на 2,5%. В первом квартале был зафиксирован рост на 0,3%, а во втором и третьем снижение — на 9% и на 2,8% соответственно.

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