Пациент с зелёной мочой удивил американских врачей

https://static.news.ru/photo/d43ec142-3576-11eb-bd3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Моча одного из пациентов Мемориальной больницы Луиса Вайсса в США внезапно приобрела зелёный цвет. Инцидент очень удивил местных врачей.

Рассказывая о необычном случае, доктора отметили, что 62-летний мужчина страдал от обструктивной болезни лёгких и в последние два дня испытывал проблемы с дыханием. При обследовании у него зафиксировали повышенное содержание углекислого газа в крови, что является опасным для жизни. Следующие несколько дней пациент находился на аппарате ИВЛ, а для общего наркоза был использовано снотворное средство «Пропофол».

На пятый день терапии цвет мочи пациента, которая выводилась через катетер, неожиданно стал зелёным. Озадаченные врачи предположили, что у него могли развиться проблемы с печенью или какие-либо инфекции. Однако в итоге выяснилось, что проблема связана с «Пропофолом». До этого уже были аналогичные случаи. Пока неизвестно, почему так происходит, однако виновниками могут быть определённые метаболиты препарата, которые выводятся не через печень, а через почки.

По словам исследователей, этот побочный эффект безопасен. Он исчез, как только мужчине перестали вводить данное снотворное, передаёт «Газета.Ru».

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