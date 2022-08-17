Отнять и поделить: Байден помог бедным и больным за счет богатых и здоровых Закон, который Джо Байден подписал в среду, называют переворотом в системе здравоохранения США

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден в среду ввел в действие целый пакет законов, которые до него не решались инициировать другие хозяева Белого дома, настолько эти нововведения потрясают основы американской экономики и системы социальной поддержки. Нормативные акты, разработанные демократами в конгрессе, обеспечат выделение около $300 млрд на «озеленение» экономики. Кроме того, они вводят верхний порог цен на ходовые медикаменты и, что самое революционное, устанавливают нижний порог налогообложения на прибыль корпораций. NEWS.ru выяснял, почему президент, которого многие считают едва ли не недееспособным, решился на шаг, который точно останется в национальной истории, и как он может изменить облик Америки.

Законы, которые подписал президент Байден, ждали своего часа полтора года. Формально пакет получил название Inflation Reduction Act (IRA, Закон о снижении инфляции), однако его значение выходит далеко за рамки борьбы с ростом цен, а многие экономисты вообще полагают, что борьба с инфляцией — не главная задача документа.

Президент, подписывая пакет документов, полушутя-полусерьезно заметил, что в его администрации возобладал «дух конкретики» и от разговоров и обещаний Белый дом перешел к делам.

Эти законы означают победу для американского народа и поражение для тех, кто преследует свои корыстные интересы. Мы ничего не разрушаем, мы строим. У нас был выбор: либо поддерживать тех, у кого и так уже всё есть, либо набраться смелости и строить будущее, где у всех будут равные шансы. Мы ждали этого дня 18 месяцев, —заявил Байден.

Понятно, что свою «речь с броневика» престарелый президент произнес не экспромтом. Во время церемонии подписания законов по обеим сторонам от него стояли сенаторы-демократы Чак Шумер, Джим Клайборн и Джо Манчин. После того как Байден поставил подпись, он отдал авторучку именно Манчину. Это со стороны выглядело, как будто Байден находится под конвоем: словно законодатели контролировали, чтобы глава администрации ничего не напутал в последний момент и не испортил праздник сенатскому большинству, а заодно — и большинству американцев, которым не выпало в жизни счастье быть владельцами корпораций или фармацевтических компаний.

Фото: IMAGO/Ron Sachs/Global Look Press

Наблюдатели отмечают, что ни один законодатель-республиканец не проголосовал за законопроект с длинным названием «Закон о борьбе с изменениями климата, защите прав на медицинскую помощь и продвижении услуг здравоохранения» и он был доведен до Овального кабинета Белого дома демократическим большинством. Оппоненты нынешней администрации объясняют свою оппозицию дешевым лекарствам и налогам на сверхдоходы компаний тем, что, по их мнению, эти законы вводят общество в заблуждение: вопреки названию, они никак не помогут снизить инфляцию, которая в 2022 году в Штатах оказалась самой высокой за десятилетия.

По их мнению, объявленные меры никоим образом не затрагивают главные моторы высокой инфляции — цены на топливо и продукты питания, а также стоимость аренды жилья, которая в США и соседней Канаде грозит сделать бездомными сотни тысяч семей. В любом случае, даже если закон будет работать как ожидается, реальные подвижки американцы ощутят не ранее чем к концу текущего десятилетия. В ближайшие же годы его влияние на инфляцию (в любую сторону) окажется в пределах статистической погрешности.

Учитывая, что ВВП США составляет около $21 трлн, инвестиции в размере $30 млрд в год не сдвинут даже иголки, — указывает, например, бывший советник по экономике в администрации Джорджа Буша Дуглас Хольц-Экин.

Республиканцы также открыто обвиняют президента в том, что его «исторический» поступок продиктован не заботой о благосостоянии сограждан, а политической конъюнктурой: желанием обеспечить своей партии сохранение большинства в сенате после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Эти подозрения подпитываются той скоростью, с какой законопроекты, ходившие перед этим по кабинетам Капитолия дольше года, превратились в действующие законы. Конгресс проголосовал за них в пятницу (голосами только демократов), и президента Байдена доставили в Вашингтон для их подписания уже во вторник, оторвав его для этого от домашнего отдыха в Южной Каролине. Это говорит о том, что демократы рассматривают Inflation Reduсtion Aсt как чрезвычайно важный шаг, ведь от семейных каникул президентов по пустякам не отрывают.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Тем не менее в самом названии закона уже содержится лукавство, что вынуждает сомневаться в его эффективности, сказал NEWS.ru экономист Егор Сергеев.

Шум вокруг Inflation Reduсtion Aсt выглядит как в значительной мере политический спектакль, чтобы показать избирателям, как нынешняя администрация борется с​ инфляцией. Но в реальности, вместо того чтобы снижать инфляцию, предлагаемые меры, напротив, могут ее еще больше раскрутить, хотя и не намного, потому что выделяемые деньги хоть и немалые, но не настолько, чтобы драматически что-либо поменять в ту или иную сторону. Дело в том, что субсидируя траты населения на те же лекарства, правительство тем самым освобождает эти деньги для того, чтобы люди их потратили на потребительском рынке, то есть IRA будет подстегивать спрос в экономике, которая сперва из-за пандемии, а теперь и из-за энергетического кризиса не в состоянии полностью абсорбировать приток «лишних» долларов. Егор Cергеев преподаватель кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ

В любом случае (даже если критики нового закона правы относительно мотивов Белого дома) исполнение IRA окажется делом, требующим высокой степени управленческого мастерства, поскольку $300 млрд выделяются под него в период, когда американская и мировая экономика пребывает в высокой степени непредсказуемости, а в самих Штатах в такой же неопределенности подвешены политические расклады — как минимум еще на три месяца, когда остаётся неизвестным расклад сил в будущем составе конгресса. Если в ноябре большинство окажется у республиканцев, то «историческая победа» администрации Байдена превратится в ее историческое поражение: второго шанса у демократов может не быть, учитывая, что рейтинг самого президента падает с каждым днем.

Фото: Jeenah Moon - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неопределенные перспективы вынуждают Белый дом торопиться «застолбить» как можно больше заявок в законодательном поле (законы, в отличие от исполнительских указов президента, нельзя отменить тем самым одним росчерком пера). Дух конкретики действительно просто фонтанирует в Белом доме. За это лето, пока конгресс разъехался на каникулы, Джо Байден подписал законы, переворачивающие целые пласты в американской системе ценностей и экономическом укладе: об обеспечении безопасности гражданского оружия, о производстве микрочипов, о борьбе с ковидом, о расширении НАТО и другие.

Но IRA в этом ряду является наиболее революционным, потому что покушается на святая святых американского капитализма и является в каком-то роде актом «культуры отмены» на государственном уровне.

Некоторых из таких изменений демократы добивались десятилетиями — например, введения элементов бесплатной медицины, известной как Mediсare (на ней обломал зубы предыдущий президент-демократ Барак Обама). На сегодня около 13 млн американцев не имеют доступа к медицинским услугам. Благодаря IRA они будут с 2025 года получать целевые выплаты на медобслуживание в размере $2000 в год, в то время как, по данным Kaiser Family Foundation, американцы в среднем тратят на лекарства более $3200 в год.

Это нутром чувствуют и те члены Демократической партии, которые изначально выступали против IRA, считая его чрезмерно левым и подрывающим дух свободного предпринимательства. Закон в его нынешнем виде стал компромиссом между левыми демократами и их более центристскими однопартийцами, ведь изначально на обеспечение IRA предлагалось выделить фантастическую сумму — $2 трлн на следующие 10 лет. Такие траты делали Закон о борьбе с инфляцией пародией на сам себя (в этой части критики из лагеря демократов говорили в унисон с критиками из лагеря республиканцев), и в финальном варианте на него оказалась выделена сумма на порядок меньшая.