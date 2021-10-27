«Они придут за вами»: Маска взбесил «налог на миллиардеров» в США

Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск жёстко раскритиковал предложение законодателей США ввести «налог на миллиардеров». Бизнесмен, возглавивший на этой неделе список Forbes, в своём Twitter высказал мнение о новом законе. Он поддержал автора поста, который предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе​​​.

В документе сенаторов призвали не поддерживать предложение Рона Уайдена по обложению налогом нереализованный прирост капитала, потому что это приведёт к тому, что сначала власти обложат налогами миллиардеров и миллионеров, а затем возьмутся даже за тех, кто имеет вполне скромные инвестиции.

Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами, — написал на это Илон Маск.

Exactly. Eventually, they run out of other peopleâs money and then they come for you. — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2021

Состояние бизнесмена, по данным Forbes, приблизилось на этой неделе к 300 миллиардам долларов. Так он стал самым богатым человеком мира из-за резкого роста акций своей компании Tesla. Рыночная стоимость компании превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой биржи отметку в $1 трлн. Но до лидеров рынка компании пока далеко.