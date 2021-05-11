Оливер Стоун рассказал, что толкает США участвовать в новых войнах

https://static.news.ru/photo/aab0fec2-9d32-11e9-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Оливер Стоун Фото: Gabriele Maricchiolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К участию во всё новых войнах за рубежом США подталкивает военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом в интервью газете The Washington Post заявил режиссёр Оливер Стоун.

Отвечая в ходе интервью на один из вопросов, Стоун упомянул войну во Вьетнаме (1964-1973). По мнению режиссёра, США пошли на эту войну на ложных основаниях.

Это была ложь. <...> И эта война обернулась катастрофой. Она привела ко многим изменением, но недостаточному количеству изменений. К сожалению, те же силы, которые сделали эту войну реальностью, продолжили присутствовать в нашей жизни, они контролировали нас и толкали в ещё одну войну и ещё одну, — сказал Оливер Стоун.

По мнению режиссёра, США «застряли в военно-промышленном синдроме», когда огромное количество денег тратится на ведение войн за границей. При этом не вполне понятно, кто на самом деле является врагом государства.

Думаю, мы пропагандируем врага, делая его гораздо больше, чем он есть. <...> Я не знаю, с чем мы воюем. Думаю, мы воюем, потому что ВС нужно продолжать свою деятельность, им нужно финансирование, как и разведслужбам, у которых невероятные бюджеты, — сообщил Стоун.

Ранее стало известно, что американская армия при выводе войск с территории Афганистана уничтожит часть техники и оборудования, которое будет признано непригодным для использования.