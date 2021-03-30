Почти 30 организаций США призвали Байдена к диалогу с Россией

https://static.news.ru/photo/5bc3bf2c-91e4-11eb-860d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывания американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина подвергли критике 27 организаций США. Они призвали главу Белого дома провести с лидером РФ «конструктивные двусторонние переговоры». Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты The Hill.

В заявлении говорится , в частности, что данные национальные организации выступают за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир и потому они «глубоко встревожены» пикировкой двух лидеров ядерных мировых держав.

Как американцы, мы призываем администрацию Байдена <...> решительно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством, — высказываются представители 27 организаций, часть из которых относит себя к придерживающимся левых убеждений.

Организации призвали Байдена выполнить взятое на себя ранее обязательство и вновь вернуть дипломатию в центр внешней политики, а именно: провести конструктивные двусторонние переговоры, «направленные на устранение явных и непосредственных угроз гонки ядерных вооружений, как никогда ранее очевидных».

Как отметил в заявлении руководитель организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински, рядовые члены Демпартии не заинтересованы в воинственной внешней политике американского руководства, направленной против России и Путина. Люди просто хотят безопасного мира.

Мы не можем переносить бряцание оружием времён холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны, — заключил он.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы.

В ответ на это Путин предложил провести дискуссию в прямом эфире. Байден не ответил прямо на это предложение, туманно сообщив, что «в какой-то момент» он это сделает.

Как писал NEWS.ru, отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.