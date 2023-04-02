Один человек погиб в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

Фото: Jason Ryan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции. Подозреваемый задержан, с места происшествия изъяты две единицы огнестрельного оружия.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы был убит 45-летний мужчина. В числе пострадавших еще один мужчина того же возраста и две 35-летние женщины. Все они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое или критическое.

Предполагается, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт, точные причины произошедшего устанавливаются. Первоначально подозреваемый попытался скрыться с места преступления на автомобиле, но в итоге сдался преследовавшим его полицейским.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нэшвилл произошла стрельба в частной христианской школе. Погибли шесть человек. Стрелявшей оказалась 28-летняя трансгендерная женщина Одри Хейл, нападение она спланировала заранее. Преступница была застрелена прибывшими на место полицейскими.

Президент США Джо Байден начал свое выступление по поводу стрельбы в Нэшвилле с шутки про мороженое. Затем он отметил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию на инцидент.