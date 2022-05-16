Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в США Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в церкви в США

Фото Terry Pierson/ZUMAPRESS.com

Один человек погиб в результате стрельбы в церкви, которая произошла в американском шате Калифорния. Ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа откруга Оранж.

Четыре человека были тяжело ранены, один — получил незначительные травмы. Все пострадавшие — взрослые, их направили в больницу. Один человек скончался на месте происшествия, — говорится всообщении.

Ранее сообщалось о том, что в одной из церквей Калифорнии произошла стрельба, несколько человек пострадали.

Это уже второй случай стрельбы за последние два дня в США.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти.