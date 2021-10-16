Один человек погиб, несколько ранены при стрельбе в университете в США

В результате стрельбы на территори Государственного университета Грэмблинга в американском штате Луизиана погиб по меньшей мере один человек, ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя учебного заведения.

Инцидент произошёл утром в воскресенье. В университете проходила встреча выпускников, когда раздались выстрелы. По имеющимся данным, погибший не был студентом учебного заведения.

Все участники встречи переправлены в безопасное место.

В понедельник в университете отменены все занятия. Приостановлены все мероприятия по случаю встречи выпускников.

Подозреваемый в стрельбе скрылся.Полиция штата ведёт расследование инцидента.

Ранее стало известно о том, что три человека пострадали при стрельбе во время вечеринки в Калифорнии.