«Очень грязный спикер»: Трамп раскритиковал баскетболиста Леброна Джеймса

Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусом, больше не заразен. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.

Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведённый сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи [вируса], — цитирует...