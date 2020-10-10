«Очень грязный спикер»: Трамп раскритиковал баскетболиста Леброна Джеймса

Президент США Дональд Трамп жёстко высказался о поведении баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Американский лидер напомнил, что спортсмен стал спикером Демократической партии.
Он — грязный спикер. Я многое сделал для темнокожего населения, но люди не хотят видеть того, что я делаю, — заявил Трамп.
Глава Соединённых Штатов также назвал Леброна мстительным человеком,
Как писал NEWS.ru, ранее Трамп нецензурно выругался во время прямого эфира радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Американский лидер вышел на связь с ведущим программы Рашем Лимбо по телефону. Говоря об Иране, он пригрозил Тегерану, используя мат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен