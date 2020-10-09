Трамп нецензурно выругался в прямом эфире, говоря об Иране

https://static.news.ru/photo/32b56874-0ac1-11eb-82aa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался во время прямого эфира радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

Американский лидер вышел на связь с ведущим программы Рашем Лимбо по телефону. Говоря об Иране, он пригрозил Тегерану, используя мат.

Если вы будете **** (дурачить) нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали, — сказал президент США.

Трамп употребил идиому, которая переводится как «дурачить», однако это не отменяет нецензурности употребляемого в ней слова. Лимбо, отличающийся консервативными взглядами, никак не отреагировал на мат, а вот интернет-пользователи возмутились поведением президента.

Федеральная комиссия по связи США запрещает ненормативную лексику в дневное эфирное время, когда зрителями или слушателями могут быть дети. В прямом эфире речь Трампа прошла без цензуры, но с небольшой задержкой звук отредактировали, передаёт Politico.

Как писал NEWS.ru, ранее перенёсший коронавирус президент США заявил, что готов сдать плазму для лечения других больных.