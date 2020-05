Обама прокомментировал убийство афроамериканца в Миннеаполисе

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

По словам Обамы, видео, где Флойд умирает, вызывает у него сильнейшие страдания. Он призвал бороться с расизмом.