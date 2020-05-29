Обама прокомментировал убийство афроамериканца в Миннеаполисе

https://static.news.ru/photo/cc558528-9239-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил бывший президент страны Барак Обама.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Официальные лица Миннесоты должны будут убедиться, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда тщательно расследуются и что в конечном счёте справедливость восторжествует, — написал политик в Twitter.

По словам Обамы, видео, где Флойд умирает, вызывает у него сильнейшие страдания. Он призвал бороться с расизмом.

Для миллионов американцев трагическое, мучительное и раздражающее «нормально» это то, что к ним относятся по-другому из-за их расы. Это не должно быть «нормальным» в Америке 2020 года, — подчеркнул бывший президент США.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым». Градоначальник ответил, что американский президент «не знает ничего о силе Миннеаполиса». Он заявил, что жители города «дьявольски сильны» и обязательно справятся с трудным периодом.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Он призвал ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. Родственники погибшего сумели собрать на похороны более $1,5 млн.