Обама поздравил вступающего на должность президента Байдена

https://static.news.ru/photo/1cd90bbe-5b3e-11eb-9711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Бывший президент Соединённых штатов Барак Обама поздравил своего коллегу Джо Байдена, который уже менее, чем через час вступит в должность президента страны. Политик оставил послание в своём микроблоге.

Поздравляю моего друга президента Джозефа Байдена. Настало ваше время, — написал 44-й президент США в своём Twitter-аккаунте.

Публикацию Обама сопроводил фотографией, на которой видно, что он вместе с Байденом стоят в обнимку. При этом оба мужчины повёрнуты спиной к камере. По всей видимости, снимок был сделан достаточно давно в интерьерах Белого дома.

Стоит заметить, что когда Обама ещё являлся американским лидером, Байден состоял в его администрации. Тогда вступающий в должность политик являлся вице-президентом.

Церемония инаугурации состоится на ступенях Капитолия в полдень по местному времени (20:00 по мск.) Отметим, что 46-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на торжестве — он вместе с семьёй улетел во Флориду.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент США разместил в своём микроблоге неоднозначную запись. Любопытно, что сделал он это практически сразу же после вылета из Вашингтона уже бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и его семьи.

До этого уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе «Эндрюс».