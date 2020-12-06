Обама пообещал, что его жена не будет бороться за пост президента США

https://static.news.ru/photo/6677c040-37a7-11eb-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Мишель Обама Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама заверил, что его жена Мишель не собирается баллотироваться на пост главы Белого дома. Об этом он рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

Обама выпускает первый том своих мемуаров, получивших название «Земля обетованная». Именно этому событию было посвящено интервью — бывший американский лидер уточняет, что в книге он говорит о нелюбви своей жены к политике.

Мишель не будет баллотироваться в президенты, я могу это вам гарантировать. Как я рассказываю в книге, она не любит политику. <...> Тем не менее я всегда поддержу её во всём, что ей нужно, вне зависимости от её новой цели — как и она поддерживала меня. Излишне говорить, что она принесла немалые жертвы, — заявил Обама.

Он также высказался о текущей ситуации в США. Обама считает, что президентство республиканца Дональда Трампа привело страну к расколу, и приветствует победу на выборах своего коллеги по Демократической партии Джо Байдена, который в период правления Обамы занимал пост вице-президента.

Я оптимист. За последние четыре года мы наблюдали большой всплеск энтузиазма у американцев, у многих из которых прояснилось сознание. Люди решили принять участие в выборах, пришли голосовать и сделали возможной победу Джо Байдена и Камалы Харрис, которые, без сомнения, сделают всё, что в их силах, чтобы объединить нашу страну. Задача будет непростой, поэтому мы должны принять в этом участие и дать им поддержку, в которой они нуждаются, — резюмировал бывший президент.

Байден, по некоторым данным, одержал победу на выборах — по крайней мере, по информации большинства американских СМИ, поскольку официальные результаты голосования до сих пор не обнародованы. Действующий президент США Дональд Трамп заявлял о нарушениях на выборах, но так и не смог доказать, что они могли иметь радикальное значения для исхода голосования.

Как ранее писал NEWS.ru, контактировать с администрацией Байдена от России, вероятно, будет бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По мнению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, именно для этого Чубайс был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.