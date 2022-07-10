NYT: Байден стал обузой для своей администрации

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Из-за своего возраста 79-летний американский президент Джо Байден становится проблемой для своей команды, пишет The New York Times. Автор материала указывает на то, что несмотря на невероятный уровень энергии, его намерение баллотироваться на второй срок становится неудобной проблемой для демократов. В статье сказано, что его команда постоянно следит за тем, чтобы глава Белого доме нигде не споткнулся.

Его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники тихо присматривают за ним. Байден часто шаркает ногами при ходьбе, поэтому его помощники беспокоятся, чтобы он нигде не споткнулся, — сказано в публикации.

Журналист напоминает про невероятно количество оговорок и ошибок, которые допускает лидер США в своих выступлениях. В статье также подсчитали, что Байден провёл 16 пресс-конференций с момента вступления в должность, что вдвое меньше, чем у Трампа, Обамы и Буша-младшего.

Накануне американский президент после своего выступления в штаб-квартире ЦРУ не смог найти выход. На кадрах трансляции телеканала Fox News можно увидеть, как глава Белого дома спускается с трибуны и разводит руками. Несмотря на то что изначально лидер США смотрит в правильном направлении, в последний момент уходит в противоположную сторону. На записи можно также увидеть агентов секретной службы и сотрудников пресс-службы, которые не стали уводить президента.