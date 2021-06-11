NI назвал российское оружие, которого должен бояться Байден

https://static.news.ru/photo/b8c911b6-cc83-11eb-ab95-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: warfiles.ru

Президент США Джо Байдн должен опасаться российских тяжёлых бомбардировщиков Ту-160. Об этом заявил в своём материале автор издания The Nationa Interest Тревор Филсет.

Филсет пояснил , что бомбардировщик Ту-160, который НАТО именует «Блек-джек», имеет «колоссальные» размеры. Он был построен ответ на американскую разработку — бомбардировщик В-1 Lancer. При этом советский самолёт является самым тяжёлым в мире и намного превосходит своего конкурента из США.

В СССР Ту-160 побил большое число рекордов: скорости, взлётной массы и высоты полёта с различными грузами.

Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России, — предположил американский журналист.

Филсет также уточнил, что бомбардировщик в настоящее время серьёзно модернизирован и продолжает устанавливать рекорды.

Еще в 2010 году российские лётчики пролетели на бомбардировщике 18 тысяч километров с двумя дозаправками в воздухе, — подчеркнул автор.

Ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон заявил, что российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы.