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NI назвал российское оружие, которого должен бояться Байден

23:13, 13 июня 2021
Фото: Фото: warfiles.ru

Президент США Джо Байдн должен опасаться российских тяжёлых бомбардировщиков Ту-160. Об этом заявил в своём материале автор издания The Nationa Interest Тревор Филсет.

Филсет пояснил, что бомбардировщик Ту-160, который НАТО именует «Блек-джек», имеет «колоссальные» размеры. Он был построен ответ на американскую разработку — бомбардировщик В-1 Lancer. При этом советский самолёт является самым тяжёлым в мире и намного превосходит своего конкурента из США.

В СССР Ту-160 побил большое число рекордов: скорости, взлётной массы и высоты полёта с различными грузами.

Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России, — предположил американский журналист.

Филсет также уточнил, что бомбардировщик в настоящее время серьёзно модернизирован и продолжает устанавливать рекорды.

Еще в 2010 году российские лётчики пролетели на бомбардировщике 18 тысяч километров с двумя дозаправками в воздухе, — подчеркнул автор.

Ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон заявил, что российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы.

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