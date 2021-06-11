NI назвал российское оружие, которого должен бояться Байден

Президент США Джо Байдн должен опасаться российских тяжёлых бомбардировщиков Ту-160. Об этом заявил в своём материале автор издания The Nationa Interest Тревор Филсет.
Филсет
В СССР Ту-160 побил большое число рекордов: скорости, взлётной массы и высоты полёта с различными грузами.
Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России, — предположил американский журналист.
Филсет также уточнил, что бомбардировщик в настоящее время серьёзно модернизирован и продолжает устанавливать рекорды.
Еще в 2010 году российские лётчики пролетели на бомбардировщике 18 тысяч километров с двумя дозаправками в воздухе, — подчеркнул автор.
Ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон заявил, что российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы.