Российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы. Об этом заявил обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
По словам Томпсона, у Европы на сегодняшний день не существует современного оборудования для обнаружения российских подлодок.
Как отметил автор статьи, закупка американских самолётов не только укрепит НАТО, но и продвинет промышленность США, для этого даже не нужно будет использовать новые средства из федерального бюджета.
Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive высказал мнение, что Россия заметно усилила военную мощь ВМФ, в том числе благодаря новым кораблям. Он отметил, что в составе ВМФ РФ около 360 судов разных размеров.