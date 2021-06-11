В США российские подлодки назвали «дьявольской проблемой»

https://static.news.ru/photo/1a3039fe-cb83-11eb-93f9-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы. Об этом заявил обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По словам Томпсона, у Европы на сегодняшний день не существует современного оборудования для обнаружения российских подлодок. Помочь ей могут США, предоставив союзникам патрульные противолодочные самолёты P-8 Poseidon.

Как отметил автор статьи, закупка американских самолётов не только укрепит НАТО, но и продвинет промышленность США, для этого даже не нужно будет использовать новые средства из федерального бюджета.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive высказал мнение, что Россия заметно усилила военную мощь ВМФ, в том числе благодаря новым кораблям. Он отметил, что в составе ВМФ РФ около 360 судов разных размеров.