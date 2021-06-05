В США назвали число кораблей ВМФ России

https://static.news.ru/photo/07c4b006-c61f-11eb-bdd5-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Россия заметно усилила военную мощь ВМФ, в том числе, благодаря новым кораблям, считает обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive выразил военный обозреватель. По его словам, в составе ВМФ РФ около 360 судов разных размеров.

Однако много больших ракетных крейсеров и эсминцев времён СССР заменили менее габаритными кораблями. Автор публикации добавил, что Советский Союз обладал 650 кораблями в 1990-м. После распада СССР российская «оборонка», уверен Сучиу, унаследовала мощный ВМФ, но не могла управлять им и даже содержать большую его часть.

Через несколько лет в Кремле поняли, что «больше — не значит лучше». Сейчас Москва уделяют повышенное внимание строительству подлодок и небольших надводных кораблей, что в первую обеспечит защиту границ РФ, хотя эти корабли могут выполнить боевую задачу за пределами страны.

Эксперт упомянул и новые виды вооружения — крылатые ракеты «Калибр» или гиперзвуковые ракеты «Циркон». Журналист уверен, что у России, скорее всего, никогда не будет самого крупного ВМФ на Земле, однако держава создаёт вооружённые силы, способные поразить цель в любой точке планеты.

Ранее сообщалось, что перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США способна во время военного конфликта ударить по Москве, если будет запущена из Лондона. При этом отмечается, что новое американское оружие станет «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта». От Лондона до Москвы по прямой 2501 км, заявленная дальность LRHW должна превысить 2775 км.