NI: конфликт на Украине не затрагивает национальные приоритеты США

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие Украины

Конфликт на Украине «по существу» не касается национальных интересов США, заявил обозреватель The National Interest Вильям Рюгер. По словам журналиста, события, которые происходят в Донбассе, не вписываются в геополитический ландшафт Соединенных Штатов. Тем не менее Рюгер считает, что из противостояния России и Запада можно извлечь «важные уроки» для внешней политики США. В их число входит усиление внимания к Китаю в качестве мощного стратегического конкурента, а также перестановка акцента на внутреннее обновление страны.

Конфликт на Украине существенно не затрагивает постоянные национальные интересы США или геополитический ландшафт. Этот вывод — хороший, плохой или промежуточный — не должен существенно повлиять на будущее внешней политики США, — заявил Рюгер.

Также журналист отметил, что среднестатистическим американцам можно «простить» расхожее мнение, что Украина представляет особый интерес для политики США. По словам Рюгера, в этом виновата пропаганда Западных СМИ. Рюгер призвал успокоиться жителей США, которые горячо переживают за судьбу Украины, ведь интересы Киева значат для Вашингтона значительно меньше, чем может показаться на первый взгляд.

Ежедневно их (американцев. — NEWS.ru) пичкают драматическими роликами с полей сражений самого разрушительного конфликта в Европе со времен Второй мировой, причем одни высвечивают жестокость русских солдат, а другие — героизм украинских патриотов, — добавил обозреватель.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что действия администрации Белого дома в ситуации вокруг Украины могут привести к мировому конфликту. По его словам, нынешняя ситуация на Украине была бы невозможна, если бы он остался президентом США.