«Не первые и не последние»: политолог о массовых протестах в США Политолог Дудаков: внутреннее противостояние в США будет набирать обороты

Внутреннее противостояние в США будет набирать обороты, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он предположил, что пик протестных акций придется на лето 2026 года в преддверии выборов в конгресс.

Протесты прошли относительно мирно, не было масштабных беспорядков. Но очевидно, что это не первые и не последние массовые акции. Я думаю, что их будет много в преддверии выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. Нельзя исключать того, что рано или поздно это выльется в новые погромы в духе того, что мы наблюдали летом 2020 года с погромами BLM (движение против расизма и насилия в отношении чернокожих. — NEWS.ru). Трампу придется вводить все больше сил Нацгвардии в крупные мегаполисы. Внутреннее противостояние в США будет набирать обороты, и градус этого противостояния будет постоянно нарастать на фоне нынешнего раскола, — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что 18 октября в США прошли, возможно, самые масштабные протесты в истории США. Он подчеркнул, что в акции участвовали миллионы людей и публика была достаточно разношерстной. Мероприятие финансировали либеральные некоммерческие организации при поддержке фондов оппонентов американского президента Дональда Трампа, пояснил Дудаков.

Очень многие недовольны политикой Дональда Трампа: это и антифа (движение автономных антифашистских и антирасистских групп. — NEWS.ru), и BLM, и пропалестинские протестующие, и экологи, и феминистки. В том числе и те федеральные чиновники, которых Трамп сейчас увольняет. В общем, это сборная солянка. Все протесты финансируются и организуются либеральными некоммерческими организациями, которые во многом поддерживаются фондами Сороса, Форда, Рокфеллера и других крупных американских фигур — оппонентов Трампа. Очевидно, что все эти ребята настроены продолжать раскачивать лодку внутри Америки для борьбы с Трампом, — высказался Дудаков.

Политолог добавил, что фонд Сороса находится под контролем наследника Джорджа Сороса — Алекса, для которого война с Трампом является приоритетом. Если он проиграет противостояние, то позиции либеральных глобалистов ослабеют и на внешнем контуре, резюмировал Дудаков.

В США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики президента Дональда Трампа, говорится на сайте организаторов митингов. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.