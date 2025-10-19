Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:06

«Не первые и не последние»: политолог о массовых протестах в США

Политолог Дудаков: внутреннее противостояние в США будет набирать обороты

Акция протеста в Нью-Йорке Акция протеста в Нью-Йорке Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внутреннее противостояние в США будет набирать обороты, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он предположил, что пик протестных акций придется на лето 2026 года в преддверии выборов в конгресс.

Протесты прошли относительно мирно, не было масштабных беспорядков. Но очевидно, что это не первые и не последние массовые акции. Я думаю, что их будет много в преддверии выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. Нельзя исключать того, что рано или поздно это выльется в новые погромы в духе того, что мы наблюдали летом 2020 года с погромами BLM (движение против расизма и насилия в отношении чернокожих. — NEWS.ru). Трампу придется вводить все больше сил Нацгвардии в крупные мегаполисы. Внутреннее противостояние в США будет набирать обороты, и градус этого противостояния будет постоянно нарастать на фоне нынешнего раскола, — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что 18 октября в США прошли, возможно, самые масштабные протесты в истории США. Он подчеркнул, что в акции участвовали миллионы людей и публика была достаточно разношерстной. Мероприятие финансировали либеральные некоммерческие организации при поддержке фондов оппонентов американского президента Дональда Трампа, пояснил Дудаков.

Очень многие недовольны политикой Дональда Трампа: это и антифа (движение автономных антифашистских и антирасистских групп. — NEWS.ru), и BLM, и пропалестинские протестующие, и экологи, и феминистки. В том числе и те федеральные чиновники, которых Трамп сейчас увольняет. В общем, это сборная солянка. Все протесты финансируются и организуются либеральными некоммерческими организациями, которые во многом поддерживаются фондами Сороса, Форда, Рокфеллера и других крупных американских фигур — оппонентов Трампа. Очевидно, что все эти ребята настроены продолжать раскачивать лодку внутри Америки для борьбы с Трампом, — высказался Дудаков.

Политолог добавил, что фонд Сороса находится под контролем наследника Джорджа Сороса — Алекса, для которого война с Трампом является приоритетом. Если он проиграет противостояние, то позиции либеральных глобалистов ослабеют и на внешнем контуре, резюмировал Дудаков.

В США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики президента Дональда Трампа, говорится на сайте организаторов митингов. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.

США
протесты
Дональд Трамп
глобалисты
Софья Якимова
С. Якимова
